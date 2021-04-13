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Trabzon'da dehşet! Dedesi, babaannesi ve amcasına acımadı

Son dakika haberi... 'un ilçesinde bir kişi, tartıştığı dedesi, babaannesi ve amcasını silahla vurarak . Zanlının dedesi, babaannesi ve amcasıyla aynı evde yaşadığı bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Trabzon'da dehşet! Dedesi, babaannesi ve amcasına acımadı

Akşam saatlerinde ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan S.M., aynı evde ikamet ettikleri öğrenilen dedesi Osman M., babaannesi Havva M. ve amcası Şükrü M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M., belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaralayan S.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerine gelen ambulanslarla 'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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