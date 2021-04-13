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Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’

Son dakika haberine göre; 'da ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Sokağa çıkan Ramazan davulcusu , korona virüse karşı bestelediği ilahisiyle dikkat çekerek vatandaşları ilk sahura uyandırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’

11 ayın sultanı ayının ilk gecesinde sahur vakti için davulcular sokaklara çıktı.

Mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Ramazan davulculuğu yapan Rıdvan Akçayır, pandemiye karşı söylediği korona virüs bestesiyle sokaklarda davul çalarak vatandaşları Ramazanın ilk gecesinde sahura uyandırdı.

Öte yandan Akçayır'ın arkadaşı ise çeşitli manilerle kendisine eşlik etti.

Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’ RAMAZAN DAVULCUSUNDAN ‘KORONAVİRÜS BESTESİ’

Dikkatleri üzerlerine çeken Ramazan davulcularını kimi vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına alırken kimileri ise sepet salarak onlara bahşiş verdi.

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