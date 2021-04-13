Orucu bozan şeyler nelerdir? Neler orucu bozar? Hangi durumda oruç bozulur?
Son dakika haberine göre; Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sonsuz mutluluğu ve huzurunu yaşadığımız bu günlerde 'Orucu bozan şeyler nelerdir?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak, saç boyatmak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Özel zamanlarda oruç tutulur mu? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Öncelikle şunu bilmek gerekir ki; oruç tutmak yalnızca yemek yememek ve su içmemekten ibaret değildir. Oruç tutmak ağızdan kötü söz çıkmaması, fitneden dedikodudan uzak durulması, doğru bir kul olunması anlamlarına da gelmektedir. Mübarek Ramazan ayında herkesle iyi geçinmeli ve kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Vatandaşların araştırdığı konuların başında gelen "Neler orucu bozar?" ve "Orucu bozan şeyler nelerdir?" sorularının yanıtları burada.
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
ORUCU BOZAN ŞEYLER DURUMLAR NELERDİR?
Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞUNUN HATIRLATILMASI GEREKİR Mİ?
Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır. (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).
MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.
ORUCA NİYETLENEN BİR KADIN GÜN İÇİNDE ADET GÖRMEYE BAŞLARSA NE YAPMALIDIR?
Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276).
İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
EŞLERİN ORUÇLU İKEN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALIDIR?
Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).
CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
ORUÇLU İKEN İHTİLAM OLMANIN VEYA CÜNÜP OLARAK SABAHLAMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Bursa imsakiyesi: Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...
- Konya sahur vakti 13 Nisan: Konya'da ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Kayseri sahur vakti 13 Nisan: Kayseri'de ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...
- İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti
- Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
- Ramazan'da fırınlar kaça kadar açık? Ramazan pidesi saat kaça kadar satılacak?
- Diyanet: Oruç tutamayanlar ne kadar para verir? 2021 fidye ücreti ne kadar? Fidye nedir, hangi durumlarda verilir?
- 12 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?