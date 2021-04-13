İstanbul'da sahte belge operasyonu! Portakal sıkacağından şaşkına çeviren düzenek
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarına sahte pasaport ve belge düzenleyen 2 şahıs tutuklandı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin portakal sıkacağını mühür basma aleti olarak kullandıkları tespit edildi. Öte yandan M.A ve M.T. isimli şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında, sahte belgeleri bin dolar ile bin 500 dolar civarında paraya düzenlediklerini itiraf etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen kişilere sahte pasaport, firari olarak aranan kişilere ise sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi.
M.A. ve M.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda; 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, sağlık raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, para detektörü, baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.
BİN İLE BİNBEŞYÜZ DOLARA SAHTE BELGE
M.A ve M.T. isimli şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında, sahte belgeleri bin dolar ile bin 500 dolar civarında paraya düzenlediklerini itiraf etti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere özellikle portakal sıkacağı ile mühür bastıkları tespit edildi.
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