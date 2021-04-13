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Orucu bozan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2021 09:55
Güncelleme:13.04.2021 10:00
Ramazan’ın başlamasıyla milyonlarca Müslüman’ı da büyük bir heyecan kapsadı. Müslümanlar her yıl ramazan ayında sahur ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Peki orucu bozan şeyler nelerdir? Nelerde uzak durmaları? Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı? Unutarak yemek yiyen kişiye oruç olduğunu hatırlatmak gerekir mi? Akıllardaki tüm sorulara yayına hayatına yeni başlayan ve büyük beğeni toplayan VAV TV’ye konuk olan Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar tek tek cevap verdi.

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