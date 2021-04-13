İzmir'de film gibi olay! Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı

Kaya, şunları kaydetti:

"Kadın arka koltuktan ön koltuğa geçip arabayı çalıştırdıktan sonra pazar yerine doğru ilerledi. Biz de baktık gidiyor diğer arkadaşlara anons ettik. Takip cihazıyla nerde olduğunu gördüğümüz için diğer arkadaşlar da takibe başladı. Pazar yerinde bir bayana çarptıktan sonra kaçmaya devam etti. Aynı zamanda bizim anonslarımızı da dinlediği için sürekli yön değiştirdi. En son 3-4 aracı Bahriye Üçok Bulvarı'nda yakaladık."