11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de sayısı çok az ve nesli tükeniyor! Karakulak ölü halde bulundu

Türkiye'de sayısı çok az ve nesli tükeniyor! Karakulak ölü halde bulundu

'de sayısı çok az olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan ve '' olarak bilinen yabani kedi türü 'da ölü halde bulundu. Yapılan incelemede Karakulak'ın araç çarpması sonucu öldüğü ifade dildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
Türkiye'de sayısı çok az ve nesli tükeniyor! Karakulak ölü halde bulundu

'nın ilçesinde, 'de sayısı çok az olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan '' (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, çiftçi Yusuf Siper (30) tarafından ölü bulundu.

Boğalar Mahallesinde çiftçilik yapan Yusuf Siper, sabah saatlerinde bahçesine gittiği sırada yol kenarında ölü halde 'Karakulak' adıyla bilinen yabani kedi türü gördü. Durum, ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi. Dr. Yasin İlemin'e bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yabani kedi üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Karakulak'ın araç çarpması sonucu öldüğü belirtildi.

Öte yandan, olayı ihbar veren Yusuf Siper, "Sabah saatlerinde bahçeye giderken, Fethiye Antalya karayolu Dont ve Boğalar Mahalleleri arasında araç çarpması sonucu telef olmuş halde gördüm. Daha öncede aynı durumla karşılaştım. Bir yıl içinde iki tane Karakulak bir tane Vaşak aynı bölgede telef oldu" dedi.

Hayvanlara koronavirüs enfekte etmeye çalıştılar! HAYVANLARA KORONAVİRÜS ENFEKTE ETMEYE ÇALIŞTILAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA