Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı paylaşımında yarın Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.