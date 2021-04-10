10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor!

tarafından yapılan son dakika uyarısında azalan hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca yarından itibaren 'de hafta boyu kuvvetli sağanak yağış beklendiği de ifade edildi. Peki hafta boyu nasıl olacak? hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor!

tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı paylaşımında yarın 'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA