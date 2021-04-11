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Kahramanmaraş Nisan ayında kar gördü

Son dakika haberleri... 'ta nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçeleri beyaza büründü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Kahramanmaraş Nisan ayında kar gördü

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla kentin yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı.

ve ilçelerinde kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, kısıtlamadan muaf bazı sürücü ve yayalar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıkları için zor anlar yaşadı.

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar kürüme çalışması başlattı.

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