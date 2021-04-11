Ölüm tehdidi alan TikTok fenomeni Dilan Koç'tan yeni açıklama

Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.