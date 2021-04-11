Ölüm tehdidi alan TikTok fenomeni Dilan Koç'tan yeni açıklama
Son dakika haberine göre; TikTok fenomeni Dilan Koç, geçtiğimiz günlerde annesinin eski eşinin akrabaları tarafından ölüm tehdidi aldı. Genç kız, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağladı. Twitter'da kısa sürüde trend olan Koç'a, binlerce kişiden destek mesajı yağdı.
TikTok fenomeni Dilan Koç, birkaç gün önce sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.
Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.
HER ŞEY CANLI YAYINDA BAŞLADI
Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Olayı araştıran ekipler, şu detaylara ulaştı. İddialara göre Koç, eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın yaptı. İkili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma yaptı.
Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.
Polis, söz konusu videoda bahsi geçen ikisi kadın üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, hakkında tedbir kararı çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Tehdit-Hakaret" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün akşam ise Instagram hesabından teşekkür videosu yayınlayan genç kız, "Alanç ailesi, annemin eski eşinin akrabalarıdır. Ben kimseye iftira atmıyorum. Elimde kanıtlarım var. Benim yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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