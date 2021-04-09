TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi! Öldürüp tecavüz edeceğiz
Son dakika haberine göre; TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi aldı. Başına gelenleri paylaştığı videoda anlatan genç kız, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağladı.
TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve sosyal medya platformu üzerinden içerik üreticiliği yapan 21 yaşındaki Dilan Koç, eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. İddiaya göre ikili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma düzenledi.
Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.
HESABINI HACKER'A VERECEĞİZ
Dilan'ının annesi Dilber Hanım, kızının yaşadığı dehşet dolu sürece dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Zeynep'in yayından çıkarıldıktan hemen sonra kendisini aradığını belirten Dilber Hanım, "Yayından çıkarılınca beni aradı. Takipçilerinin önünde rencide olduğunu iddia ederek bizi tehdit etmeye başladı. Kızımın hesabını hacker'lara (internet korsanı) vereceğini söyledi. Duyduklarıma inanamadım" diye konuştu.
KÜFÜR YAĞDIRDILAR
Telefon görüşmesinden sonra sadece bir hafta içerisinde siber saldırılar sebebiyle kızının sosyal medya hesabının üç defa askıya alındığını ifade eden Dilber K. "Kızım ağlayarak beni aradı, hesabının kapandığını söyledi. Ben de eski eşimle konuştum, ilgilenmeyeceğini kendi aramızda halletmemiz gerektiğini söyledi. Bu sırada Zeynep A.'nın kocası Sidar A. (27) beni telefonla aramaya başladı. Cevap vermeyince küfür ve hakaret dolu mesajlar göndermeye başladı." dedi.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
Dilber K. "Mesajlara dayanamayınca telefonu açtım. Eşi Zeynep A.'nın numarasını internet üzerinden dağıttığımı iddia ederek, iğrenç hakaretler yağdırdı. Böyle bir şey olmadığını, şikayeti varsa hukuki yollara başvurabileceğini söylemeye kalmadan 'Sizi öldürürüz' dediler, ben de hemen telefonu kapattım. Bu sefer de Sidar A.'nın annesi Fatma A. kızımı aradı. 'Senin baban yok, benim 6 tane oğlum varsa hepsini üzerine salarım. Önce tecavüz eder sonra öldürürler, ormanda parçanı bile bulamazlar' dedi" ifadelerini kullandı.
DEVLETE SIĞINDIK
Dehşet dolu anların ardından şoka uğradığını belirten Dilber K., "Ertesi sabah ilk işim adliyeye gidip şikayetçi olmak oldu. Belki kızımın babası yok ama bizim önce Allah'ımız sonra da devletimiz var. Büyükçekmece Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulunduk, devlete sığındık. Konu bir anda nereden nereye geldik. Ölümle tehdit edilmek, hem de böylesine iğrenç ifadelerle tehdit edilmek inanılmaz bir his" diye konuştu.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Dilan K., annesiyle beraber Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunduktan sonra yaşadığı dehşeti kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç kızın yardım çığlığı, sosyal medyada gündem oldu. Onbinlerce kullanıcının Dilan K.'nın videosunu paylaşması ile #DilanKocYalnızDeğildir etiketi kısa sürede Twitter'da Türkiye Gündemi'ne yükseldi.
Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.
Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalarına bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar.
Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.
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