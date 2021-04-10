Tiktok fenomeni Dilan Koç'u tehdit etmişlerdi! Emniyet harekete geçti
21 yaşındaki TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşmış ve ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu. "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağlayan genç kızın çağrısı sonrası İstanbul Emniyeti, harekete geçti. Videoda bahsi geçen üç şüpheliyi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Tiktok fenomeni Dilan Koç, önceki gün sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaştı. Genç kadın paylaştığı videoda ölümle ve tecavüzle tehdit edildiğini belirterek yardım çığlığı atmıştı.
Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyeti harekete geçti. Polis, söz konusu videoda bahsi geçen ikisi kadın üç şüpheliyi gözaltına aldı.
TEDBİR KARARI ALINDI
Gözaltına alınan F.A., Z.A. ve S.A. isimli şüpheliler hakkında tedbir kararı çıkarıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Tehdit-Hakaret" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU!
TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
stanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve sosyal medya platformu üzerinden içerik üreticiliği yapan 21 yaşındaki Dilan Koç, eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. İddiaya göre ikili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma düzenledi.
Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.
HESABINI HACKER'A VERECEĞİZ
Dilan'ının annesi Dilber Hanım, kızının yaşadığı dehşet dolu sürece dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Zeynep'in yayından çıkarıldıktan hemen sonra kendisini aradığını belirten Dilber Hanım, "Yayından çıkarılınca beni aradı. Takipçilerinin önünde rencide olduğunu iddia ederek bizi tehdit etmeye başladı. Kızımın hesabını hacker'lara (internet korsanı) vereceğini söyledi. Duyduklarıma inanamadım" diye konuştu.
KÜFÜR YAĞDIRDILAR
Telefon görüşmesinden sonra sadece bir hafta içerisinde siber saldırılar sebebiyle kızının sosyal medya hesabının üç defa askıya alındığını ifade eden Dilber K. "Kızım ağlayarak beni aradı, hesabının kapandığını söyledi. Ben de eski eşimle konuştum, ilgilenmeyeceğini kendi aramızda halletmemiz gerektiğini söyledi. Bu sırada Zeynep A.'nın kocası Sidar A. (27) beni telefonla aramaya başladı. Cevap vermeyince küfür ve hakaret dolu mesajlar göndermeye başladı." dedi.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
Dilber K. "Mesajlara dayanamayınca telefonu açtım. Eşi Zeynep A.'nın numarasını internet üzerinden dağıttığımı iddia ederek, iğrenç hakaretler yağdırdı. Böyle bir şey olmadığını, şikayeti varsa hukuki yollara başvurabileceğini söylemeye kalmadan 'Sizi öldürürüz' dediler, ben de hemen telefonu kapattım. Bu sefer de Sidar A.'nın annesi Fatma A. kızımı aradı. 'Senin baban yok, benim 6 tane oğlum varsa hepsini üzerine salarım. Önce tecavüz eder sonra öldürürler, ormanda parçanı bile bulamazlar' dedi" ifadelerini kullandı.
DEVLETE SIĞINDIK
Dehşet dolu anların ardından şoka uğradığını belirten Dilber K., "Ertesi sabah ilk işim adliyeye gidip şikayetçi olmak oldu. Belki kızımın babası yok ama bizim önce Allah'ımız sonra da devletimiz var. Büyükçekmece Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulunduk, devlete sığındık. Konu bir anda nereden nereye geldik. Ölümle tehdit edilmek, hem de böylesine iğrenç ifadelerle tehdit edilmek inanılmaz bir his" diye konuştu.
Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.
Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalarına bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.
Tehdit olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Büyükçekmece Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dilan K. ve annesi Dilber K. için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici ve çağrı üzerine koruma kararı uygulandığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
"DİLAN'IN BÜTÜN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTIRACAĞIM"
Tiktok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi aldı. Başına gelenleri Tiktok ve Instagram'da paylaştığı videoda anlatan genç kız, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağladı. Yardım çığlığında bulunan Dilan Koç'un şikayet dilekçesinde 'önleyici tedbir kararı' istediği yer aldı.
Tiktok fenomeni Dilan Koç şikayet dilekçesinde sosyal medya hesaplarından reklam yaparak geçimini sağladığını ifade etti. Koç, yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya hesabım Tiktok üzerinden canlı yayın yaptığım esnada annemin eski tanıdığı Fatma Alanç isimli kişi yayınıma bağlandı ve benimle dalga geçti. Ben de o kişiden yayınımdan çıkmasını istedim.
Yayınımı kapattım. Kısa süre sonra evde annem Dilber ile bulunduğum esnada Fatma Alanç'ın gelini Zeynep Alanç annemi aradı. Anneme "Dilan'ın bütün sosyal medya hesaplarını kapattıracağım. Tanıdığım hackerlar var" diye konuştu. 10 dakika sonra Zeynep'in kayınvalidesi Fatma Alanç annemi aradı 'sizin derdiniz ne? Sizin ateşiniz başınıza vurmuş. Sizin ne olduğunuz belli' dedi" şeklinde ifade verdi.
"BÜTÜN ÇOCUKLARIMA SENİ TECAVÜZ ETTİRECEĞİM"
Fenomen Dilan Koç, Zeynep Alanç'ın yakını olan Mehtap Ören' in kendisini telefondan aradım "Zeynep benimle uğraşıyor. Videolarımı şikayet ediyor. Geçimimi buradan sağlıyorum. Ekmeğimle oynamayın" diye konuştum. Kısa süre içerisinde Zeynep Alanç'ın kayınvalidesi Fatma Alanç beni aradı. Bana "Benim 7 tane oğlum var.
Bütün çocuklarıma seni tecavüz ettirip parçalara ayırıp parçalarını ormana atacağım" dedi. Ben de kendisine karakola gideceğimi ifade ettim. Dilekçede Zeynep Alanç'ın eşi Sidar Alanç'ın kendisini arayıp küfür ve tehdit ettiğini belirterek bu konuşmaların bir kısmını kayıt altına aldığına yer verildi. Fenomen Duygu Koç, Zeynep Alanç, Sidar Alanç ve Fatma Alanç isimli kişilerden davacı ve şikayetçi olduğunu ve önleyici tedbir kararı istediğini ifade etti.
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