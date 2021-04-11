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Çorum'da yaşanan son depremle ilgili uzman isim açıkladı Artçılar devam edecek mi?

 Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , 'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Şahin, 'Bölgede artçı depremler sürecek mi?' sorusuna da yanıt verdi. Yaşanan gelişmesinin detayları haberimizde...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Çorum'da yaşanan son depremle ilgili uzman isim açıkladı Artçılar devam edecek mi?

Son dakika yaşam haberleri... Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. bugün saat 17.06'da 'un ilçesine bağlı Berk köyünde meydana gelen depremin, 'nın ilçesinden Çorum'un İskilip ilçesine kadar uzanan Merzifon-Esençay fayı üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun bir kolu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Merzifon-Esençay fayı, altı parçadan oluşmaktadır. Bugünkü deprem, Çorum'un Laçin ilçesi kısmında meydana gelmiştir. Bu fay üzerinde 10 Aralık 2020'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

1900 yılından günümüze bu fay üzerinde 618 deprem meydana gelmiştir.

Bu depremlerin en büyüğü 6 olarak kaydedilmiştir. Bölgede en fazla deprem 1996 yılında meydana gelmiş, en büyüğü 5,6 olan 169 deprem oluşmuştur.

"3,4 ŞİDDETİNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR"

Bu deprem münferit bir deprem olup 3,4 şiddetine kadar artçısı olabilir. Tarihsel dönemde büyük bir deprem olduğuna dair bir kayıt yok.

Aynı fay üzerinde 6 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir."

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