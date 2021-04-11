Türk Kızılay'a rekor bağış

Gece sonunda yapılan 51 milyon 185 bin 706 liralık bağışın tamamının, büyük sorumluluk olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:

"Bu bağışların tamamının ihtiyaç sahiplerine en verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini biliyoruz. Kızılay'ın bütün paydaşları, sizin emanetlerinizin her kuruşunu kutsal bir emanet bilecek. Teveccühünüzün ne kadar yüce olduğunu, buna nasıl mazhar olduğumuzu görüyoruz ve Allah'a hamd ediyoruz. Bu güvenin boşa çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimize söz veriyoruz. Yola çıkarken 20 olur mu dedik 30 olsun dedik. 50'yi de aşırdınız bize bu büyük bir güven."

İsmini vermek istemeyen bir hayırsever, 15 milyon liralık bağışta bulunarak gecenin en yüksek bağışını gerçekleştirdi.

Yayın başında hedeflenen 30 milyon TL'lik bağış tutarı, yoğun talep üzerine yüzde 171 oranında gerçekleşerek 51 milyon 185 bin 706 TL'ye ulaştı.