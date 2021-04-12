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Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı!

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde, Kupa törenine oyuncu 'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı!

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.


Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

Ünlü oyuncu ve 5 kişi gözaltına alındı! ÜNLÜ OYUNCU VE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

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