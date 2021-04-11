Çorum'da korkutan deprem! AFAD duyurdu (2021 son depremler listesi)

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Çorum'da saat 17.06'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli yaşanan son depremle ilgili peş peşe açıklamalar yaptı.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.2 olarak duyurduğu depremin derinliği 11.22 km. olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

AFAD, depremle ilgili yaptığı paylaşımda gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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