Son dakika: Karaman'da yan yatan otobüste ilginç görüntü: 24 yolcu bagajdan çıktı
Son dakika haberine göre Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole kayarak yan yattı. Kaza sonrası otobüsün devrilmemesi için tek bir tarafta toplanan yolcular ise aracın bagaj bölümünden tahliye edildi.
YAŞAM İHA
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde 2 şoför ve muavinle birlikte 24 yolcunun bulunduğu otobüsün devrilmemesi için yolcular tek bir tarafta toplanarak kurtarılmayı bekledi.
Vinç yardımı ile otobüsün ön ve arka tekerleklerine halat bağlanarak, yolcular itfaiye ve polis ekiplerince bagaj bölümünden tek tek tahliye edildi.
Tahliye edilen yolcular kaza yerine gelen firmaya ait başka bir yolcu otobüsüne aktarılarak Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü.
Otobüste bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yolcu, "Seyir halindeyken, biranda otobüs kayarak yoldan çıktı ve yan yattı. Allah bizleri korudu. Ekiplerin gelmesiyle bizler otobüsün bagajından tahliye edildik" diye konuştu.
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