Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

Konya-Aksaray yolunun 2 farklı noktasında buzlanma ve yoğun kar nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı. Aynı yolda meydana gelen diğer tur otobüsü kazasında, 36 yerli turistten 13'ü yaralanmıştı.