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Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

Konya-Aksaray yolunun 2 farklı noktasında buzlanma ve yoğun kar nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı. Aynı yolda meydana gelen diğer tur otobüsü kazasında, 36 yerli turistten 13'ü yaralanmıştı.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 13:12
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Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

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Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

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Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

Kazada otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

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Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Konya'dan art arda kötü haber: 2 tur otobüsü devrildi: Rus turist öldü, çok sayıda yaralı var

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.