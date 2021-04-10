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Iğdır’da ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen (35), yaralandı. Tedaviye alınan Altan’ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Iğdır’da ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Kentte öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan , ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CİDDİ YANIK OLUŞTU

Tedaviye alınan Altan'ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.

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