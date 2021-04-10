Son dakika | Tavuklarına özel köprü yaptı! Hayretler içinde kalacaksınız
Son dakika haberi...Samsun'da bir sanayi esnafı dükkanının çatısında beslediği 200'ü aşkın tavuğun yolun karşısındaki çim alana güvenli bir şekilde geçmesi için üst geçit yaptı.
Tekkeköy ilçesinde bulunan İlkadım Sanayi Sitesi'nde asansör dükkanı işleten 65 yaşındaki Kazım Aygün, iş yerinin çatısındaki tavuklar için farklı bir yol izledi.
Hayvanların çatıda sadece yemle beslediğinden dolayı yeterli vitamin alamadıklarını düşünen Aygün, tavukların dükkanın karşısındaki yeşil alana güvenli bir şekilde ulaşması için demir profillerden bir üst geçit inşa etti.
20 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindeki üst geçit yaklaşık 7 bin liraya mal oldu.
Bu şekilde hayvanların yolu işgal etmediğini ve çimlerden beslenebildiğini belirten Akgün, "Asıl mesleğim asansörcülüktür. Çocukluktan beri hayvanlarla ilgili bir hobim var. Burada iş yerimde tavuklara bakıyorum. 700 metrekare dükkanın üstünü hayvanlar için çevirdim. Orada sağlıklı beslenemedikleri için dükkandan yeşil alana uzanan bir üst geçit yaptım. Bu geçidi 3 günde tamamladım. Tavuklar şimdi yeşil alandan daha doğal besleniyorlar" dedi.
"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"
Tavukların çatıda sağlıklı beslenemediğini belirten Aygün, "200'ü aşan tavuğum var. Çatıdan yeşil alana geçmeleri için bu üst geçidi yaptım. Hayvanları üst geçitten geçmeye alıştırdım. Onlar da kısa sürede alıştılar. Burayı görenler şaşırıyor" diye konuştu.
Üst geçidi kullanmaya alışan tavuklar, karınlarını doyurduktan sonra çatıya geri dönüyorlar.
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