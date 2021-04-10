Son dakika | Tavuklarına özel köprü yaptı! Hayretler içinde kalacaksınız

Bu şekilde hayvanların yolu işgal etmediğini ve çimlerden beslenebildiğini belirten Akgün, "Asıl mesleğim asansörcülüktür. Çocukluktan beri hayvanlarla ilgili bir hobim var. Burada iş yerimde tavuklara bakıyorum. 700 metrekare dükkanın üstünü hayvanlar için çevirdim. Orada sağlıklı beslenemedikleri için dükkandan yeşil alana uzanan bir üst geçit yaptım. Bu geçidi 3 günde tamamladım. Tavuklar şimdi yeşil alandan daha doğal besleniyorlar" dedi.