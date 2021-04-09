Ramazanın yeni tadı: Mor pide | Evde pide nasıl yapılır?

Mor undan yapılan; baklava, börek, ekmek, hatta ramazanın vazgeçilmezi pide...

Hepsi lezzetli mi lezzetli, faydalı mı faydalı...

Mor un beyaz una göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden uzmanlar bu un çeşidine kırmızı ve mor meyve sebzelerinin ileri teknolojilerle saflaştırarak beyaz unla karıştırılarak elde edildiğini ifade ediyor.