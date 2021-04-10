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Ramazanın yeni tadı: Mor pide | Evde pide nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 10.04.2021 15:30
Güncelleme:10.04.2021 15:30
Son dönemde yoğun ilgi gören mor undan, birbirinden sağlıklı lezzetler ortaya çıkıyor... Bunlardan bir tanesi de ramazan pidesi... Peki mor un ile başka neler yapılabilir, faydaları neler? İşte işin uzmanı ve ustasından A Haber özel açıklamalar...

Mor undan yapılan; baklava, börek, ekmek, hatta ramazanın vazgeçilmezi pide...

Hepsi lezzetli mi lezzetli, faydalı mı faydalı...

Mor un beyaz una göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden uzmanlar bu un çeşidine kırmızı ve mor meyve sebzelerinin ileri teknolojilerle saflaştırarak beyaz unla karıştırılarak elde edildiğini ifade ediyor.

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