Tükenmez kalem ile geçen 42 yıl! Kemal Sunal ile olan anısı ise yürekleri ısıttı

Fahri Al, Denizlilerin tanıdık siması...

42 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Al, yaşının 60'a yaklaştığını eskisi gibi çok çalışamadığını söyledi.

Tükenmez kalem satarak geçimini söylediğini anlatan Al şu ifadeleri kullandı;

Yılda 3 ay kış 1 ay da Ramazan 4 ay çalışmıyorum. Bu işten çok kazanmıyorum. Maalesef eski işler yok. Çok şükür sigaram, içkim yok. İşi bırakmayı düşünüyorum ama bir şeylerle uğraşmak lazım, yoksa vakit geçmiyor.

"KEMAL SUNAL İLE ANKARA'DA TANIŞTIK"

Al, Kemal Sunal ile olan anısını ise şu sözlerler anlattı: "Ankara'da Gençlik Parkı'nda beraber çay kahve içtik yemek yedik. 3 gün 5 kuruş bana masraf ettirmeden misafir etti." dedi.

En çok görmek istediğin 3 ülkeyi sıralayan Al, Japonya, Avustralya ve Kore olarak sıraladı.