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Tükenmez kalem ile geçen 42 yıl! Kemal Sunal ile olan anısı ise yürekleri ısıttı

'de yaşayan seyyar satıcı , tam 42 yıldır sokaklarda tükenmez kalem satıyor... gibi ülkenin her yerini gezen al, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmekte de kararlı... Fahri Al'ın 'ın usta oyuncularından ile ilgili anllatığı anı ise duygulandırdı.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Fahri Al, Denizlilerin tanıdık siması...

42 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Al, yaşının 60'a yaklaştığını eskisi gibi çok çalışamadığını söyledi.

Tükenmez kalem satarak geçimini söylediğini anlatan Al şu ifadeleri kullandı;

Yılda 3 ay kış 1 ay da Ramazan 4 ay çalışmıyorum. Bu işten çok kazanmıyorum. Maalesef eski işler yok. Çok şükür sigaram, içkim yok. İşi bırakmayı düşünüyorum ama bir şeylerle uğraşmak lazım, yoksa vakit geçmiyor.

"KEMAL SUNAL İLE ANKARA'DA TANIŞTIK"

Al, Kemal Sunal ile olan anısını ise şu sözlerler anlattı: "Ankara'da Gençlik Parkı'nda beraber çay kahve içtik yemek yedik. 3 gün 5 kuruş bana masraf ettirmeden misafir etti." dedi.

En çok görmek istediğin 3 ülkeyi sıralayan Al, Japonya, Avustralya ve Kore olarak sıraladı.

Tükenmez kalem ile geçen 42 yıl! TÜKENMEZ KALEM İLE GEÇEN 42 YIL!
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