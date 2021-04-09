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Son dakika: Yine Ankara yine köpek katliamı!

Son dakika haberi... 'da yine köpek cesetleri bulundu. Adres bu kez İmrahor vadisiydi. Küpeleri olan belediye tarafından aşılandığı anlaşılan köpeklerin cesetleri torbaların içinden çıktı. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Yine Ankara yine köpek katliamı!

'da yine köpek cesetleri bulundu. Adres bu kez İmrahor vadisiydi.

Küpeleri olan belediye tarafından aşılandığı anlaşılan köpeklerin cesetleri torbaların içinden çıktı. Detayları muhabiri aktardı.

Poşetlerin içinde 30 köpek bulundu.

Köpekler neden öldürüldü nasıl bir madde verildi henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yine Ankara yine köpek katliamı! YİNE ANKARA YİNE KÖPEK KATLİAMI!
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