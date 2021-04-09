Son dakika: Yine Ankara yine köpek katliamı!
Son dakika haberi... Ankara'da yine köpek cesetleri bulundu. Adres bu kez İmrahor vadisiydi. Küpeleri olan belediye tarafından aşılandığı anlaşılan köpeklerin cesetleri torbaların içinden çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Köpekler neden öldürüldü nasıl bir madde verildi henüz bilinmiyor.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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