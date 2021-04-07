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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı pasaportu mesajı: Aşıların bulaşmayı önlediğinden emin değiliz

Son dakika haberi... Sözcüsü , aşı pasaportuna sıcak bakmadıkları mesajını verdi. Açıklamada, "Kovid-19 aşılarının bulaşı engelleyip engellemediği belirsiz" denildi. Açıklama kafaları karıştırdı. Detayları muhabiri Dündar Keşaplı 'dan aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı pasaportu mesajı: Aşıların bulaşmayı önlediğinden emin değiliz

(DSÖ) Sözcüsü , yeni tip (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

Sözcü Harris, 'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.

"İKİ BÜYÜK SORUN VAR"

Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.

Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var. Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Harris, 'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.

Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

DSÖ'den aşı pasaportu mesajı DSÖ'DEN AŞI PASAPORTU MESAJI

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