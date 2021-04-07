Genç kadın nikah günü hüsrana uğradı! Gelinliğini giyemedi

Damat Murat Oy ise, "Buruk bir mutluluk var içimizde, inşallah daha güzel günlerimiz olacak. Bugünü atlatacağız hep beraber. Gelinlik giyemedi, kader böyleymiş. Birileri bunu layık gördü, biz de yaşayacağız. Gelinliği hasar gördü biraz yandığından dolayı giyemedi" diye konuştu.