Anadolu Ajansında görev değişimi! Şenol Kazancı görevini Serdar Karagöz'e devretti

Genel Kurul'da, 6 yıldır görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri değişti. Şenol Kazancı başkanlığındaki AA yönetiminin görev süresi son buldu.

Genel Kurul'da AA'nın yeni Yönetim Kurulu'na Serdar Karagöz, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Büşra Karaduman Aktuna seçildi. Daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Serdar Karagöz, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini Serdar Karagöz'e devreden Şenol Kazancı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 6 yıl boyunca AA'nın başarısı için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin güzide kurumu AA'da görev yapmanın büyük onur olduğunu vurgulayan Kazancı, bugüne kadar bu bayrağı yükseltmek için gayret ettiklerini söyledi.

Kazancı, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştık. Yeni yönetimin de bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada bütün kurumlara örnek olacak şekilde bir devir teslim töreni yapıyoruz. Serdar Karagöz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun AA'yı daha güçlü geleceğe taşıyacak birikime sahip olduklarını görmekten mutluluk duyuyorum. AA'daki çalışma sürecimizde yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda birikimleriyle AA'yı bir dünya markası yapan bütün çalışma arkadaşlarıma da tek tek teşekkürlerimi sunuyorum."

AA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de AA'yı bugünlere taşıyan Şenol Kazancı yönetimine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı Türkiye'nin en önemli kurumları arasındadır. Ülkemizin ve Anadolu insanının sesini dünyaya duyurma misyonu bize ağır sorumluluk yüklemektedir. Bu misyon doğrultusunda biz de büyük bir gayret içinde çalışacağız. AA'nın uluslararası alanda gösterdiği başarı bize bundan sonra daha büyük bir sorumluluk veriyor."

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da AA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, büyüyen Türkiye'nin büyüyen haber ajansı olarak dünyada daha etkili olmaya çalışacaklarını kaydetti.

SERDAR KARAGÖZ KİMDİR?

25 Mayıs 1981 tarihinde Sakarya'da doğan Serdar Karagöz, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, üniversite lisans eğitimini de İstanbul'da yer alan Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde bitirdi.

Öğrencilik dönemlerinde üniversite bünyesinde Sosyal Bilimler kulübünü kuran Serdar Karagöz, burayı kısa zaman içerisinde entelektüel bir platforma dönüştürdü. Her düşünce ve fikrin özgürce tartışıldığı kulüp çatısında birçok seminer ve atölye çalışmaları organize eden Serdar Karagöz, 28 Şubat Türkiye'sinin yasaklarına, inanç, düşünce ve yaşam tarzına yönelik baskılara arkadaşları ile beraber çalışmalar yürüttü.

Yine aynı üniversitede, İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisansa başlayan Serdar Karagöz, İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programı kapsamında arabuluculuk ve uzlaştırma eğitimi de aldı. Çatışmaların yönetilmesi ve iletişimi alanlarına yoğunlaşan Serdar Karagöz, bu dönemlerde evlenerek Zeynep adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Zeynep'in annesiyle ayrılan Serdar Karagöz, çalışma hayatına, 2005 tarihinde, Avrupa Birliği fonları kapsamında çeşitli projelere danışmanlık ederek başladı. Birçok AB projesinde de proje yürütücüsü, genel sekreteri, yöneticisi olarak görev alan Serdar Karagöz, 2008 tarihinde Turkuvaz Medya Grubu'na Yönetici Adayı olarak katıldı. Belirli dönemlerde grubun bütün departmanlarında Yönetici Adayı (MT) olarak görev alan Serdar Karagöz, kendisini başarılı bir sürece yönlendirecek hayatında, eğitimine nokta koymamaya karar aldı.

2010 tarihinde ABD'de New School University'de Medya çalışmaları alanında bir yüksek lisans programına başlayan Serdar Karagöz, eğitimini tamamladığında da New York Times'de Syndication Departmanı'nda ona başarılar getirecek iş hayatına ilk adımını attı. Bundan sonraki adımlarında New York Times bünyesinde edindiği tecrübeleri Turkuvaz Medya Grubu'na taşıma fırsatı bulan Serdar Karagöz, 2012-2014 yıllarında A Haber Televizyonu Birleşmiş Milletler Diplomasi Muhabiri olarak görev aldı.

Sabah Gazetesi'nde de ABD gündemini ele alan yazılar yazan Serdar Karagöz, televizyon ve gazete alanında kariyerini geliştirdi. Dijital yayıncılığa da adım atan Serdar Karagöz, ABD gündemini takip eden "usasabah" adında web portalını kurdu.

ABD'de geçen son derece dolu senelerin ardından Türkiye'de Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak görev alan Serdar Karagöz, Daily Sabah Gazetesi'nin kuruluş çalışmalarına başladı.

2014'te Türkiye Daily Sabah Gazetesi'nin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak gazetenin ilk sayısını çıkaran Serdar Karagöz, kısa zaman içerisinde Türkiye'nin en çok referans gösterilen İngilizce gazetesi olan Daily Sabah'uın bugün hala Arapça, Almanca ve Rusça servisleri de çıkarmasını sağladı.

Yurtdışında aldığı eğitim, New York Times tecrübesi ve arkasından Türkiye'ye gelerek Daily Sabah'ın kurulması da dahil bir çok vizyoner oluşumla dikkatleri üzerinde çeken Serdar Karagöz, "TRT Wolrd" ve "TRT Arabic" kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

En son, TRT Genel Müdür Yardımcılığı yapan Serdar Karagöz, Nisan 2021'de Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne atandı.