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Turşu fabrikasındaki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Son dakika haberi... 'nın ilçesindeki bir fabrikada turşu tankının içinde yarı çıplak dans ederken görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İ.T. tepki çekmişti. Dün gözaltına alınan İ.T. bugün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Turşu fabrikasındaki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, 'nın ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle 'nın ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Şanlıurfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan , Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum.

gıda kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yapmıştı.

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