Turşu fabrikasındaki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.