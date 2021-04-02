Bursa genç kız tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında 'Muşta' ile darp edildi

Ne olduğunu anlamadım, 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

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