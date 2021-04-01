Konuyla ilgili olarak bakanlığımız süreci yakından takip etti, yapılan çalışmada görüntü çekilen yerin Manisa'nın Turgutlu ilçesi olduğu tespit edildi. Sayın Bakanımız bizi talimatlandırdı. Biz de bugün burada ekiplerimizle birlikte çalışma yaptık.