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Son dakika: Turşu fabrikasında skandal görüntüler! Bakanlık harekete geçti: Suç duyurusunda bulunuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan  'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı' na  suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan 'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan , ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Turşu fabrikasında skandal görüntüler! Bakanlık harekete geçti: Suç duyurusunda bulunuldu

Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından 'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin 'nın İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI
Urfa ve Manisa'da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir'de gözaltına alındı.

FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

A.G isimli kişinin Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.

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SUÇ DUYURSUNDA BULUNULDU
Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

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Turşu fabrikasında skandal görüntüler! TURŞU FABRİKASINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

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