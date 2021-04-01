Son dakika: Turşu fabrikasında skandal görüntüler! Bakanlık harekete geçti: Suç duyurusunda bulunuldu

Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.