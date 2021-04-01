Son dakika: Turşu fabrikasında skandal görüntüler! Bakanlık harekete geçti: Suç duyurusunda bulunuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.
Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.
Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Urfa ve Manisa'da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir'de gözaltına alındı.
FAALİYETTEN MEN EDİLDİ
A.G isimli kişinin Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.
,
SUÇ DUYURSUNDA BULUNULDU
Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.