Adana'da sevgilisinin arkadaşını bıçakla tehdit edip video çeken Kemal A. gözaltına alındı

Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Genç kızın, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Kemal A.'nın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.