ORHAN: "YÜZLERCE KİŞİNİN İSLAM'A VE PEYGAMBERİMİZE HAKARETİNE SEBEP OLMANIZ ÇOK ÜZÜCÜ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Lütfü Türkkan'ın iddialarını yalanladı. Burak Orhan, "Sayın Lütfü Türkkan. Kaynağınız daha önce de yalanını doğru gibi paylaştığınız Haluk isimli trol hesap. Eski hesap Diyanet'e yönelik iftiraların ardından kapatıldı. Trol hesap bile yalan mesajını silmesine rağmen siz paylaşmakta sakınca görmemişsiniz. Bir yalancının iftirasına dayanarak yüzlerce kişinin İslam'a ve Peygamberimize hakaretine sebep olmanız çok üzücü" dedi.