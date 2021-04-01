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Gözü dönmüş cani Kemal A., eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı! Türkiye ayaklandı

Kocaeli’de isimli şahsın işitme engelli genci dövdüğü görüntülerin şoku hala sürerken sosyal medyada yayılan yeni bir görüntü ’yi yine ayağa kaldırdı. . isimli şahıs rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika haberleri... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir magandanın kendisi gibi işime engelli kişileri rehin alarak işkence ettiği görüntülerin internet üzerinde paylaşılmasıyla adeta yer yerinden oynamıştı.

O görüntülerin ardından bu gece de iddiaya göre . isimli bir magandanın rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede 'da Gündemi'ne girdi.

TEHDİT VE KÜFÜR YAĞDIRDI

Olay yaratan görüntülerde bir magandanın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arakadaşına "Ceren gelir misin" dedirttiği ve aynı zamana tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.

KURGU OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ!

Olayla ilgli flaş bir gelişme yaşandı. 'da Kemal A., kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı .'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi. Genç kızın ihbarı üzerine gözaltına alınan, ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Ceren ile boğazına bıçak dayanan arkadaşı Anıl H. de şikayetçi olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, Kemal A. bugün Anıl H. ile birlikte çektiği videoyu paylaşarak, olayın kurgu olduğunu öne sürdü.

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