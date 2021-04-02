125 ton lokum üretiyorlar! 24 ülke bu lezzetin peşinde

Afyonkarahisar sucukta olduğu gibi Türkiye'deki lokum üretiminde önemli bir yer tutuyor. Kentte bulunan birçok firma çeşitli türlerde lokum üretimi gerçekleştiriyor. Antep fıstıklı, fındıklı, gül aromalı, meyveli, kahveli ve çikolatalı olmak üzere birçok çeşitte üretilen lokumlar damak çatlatıyor. Kentte 70 firma lokum üretimi yaparken, bu üretimler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.





'24 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte 2020 yılı itibari ile 70 firmanın yıllık 125 ton lokum ürettiğini, bu firmalardan 8'inin ise ihracat yaptığını söyledi. Afyonkarahisar denince akla gelen ürünlerden birinin de lokum olduğunu vurgulayan Acar, "Lezzetin de başkentiyiz diyoruz Afyonkarahisar olarak ve 2020 rakamları ile bizim 125 bin kilogram lokum üretimimiz var. Bu lokumun büyük bir kısmını da biz yurt dışına ihraç ediyoruz. Şu anda 24 ülkeye ihracatımız var. İhraç ettiğimiz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, İngiltere'den Singapur'a ve Orta Doğu ülkelerine toplam 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bizim lokum ihracatı yapan firma sayımız da 8. İhracat yapan firma sayımız 8 ama kentte lokum üretimi yapan firma sayımız veya işletme sayımız da 70" dedi.





'YILLIK 500 TON LOKUM İHRAÇ EDİYORUZ'

Kentte lokum, pişmaniye ve baklava üretiminde faaliyet gösteren firmanın genel müdürlüğünü yapan Yunus Emre Koca, pek çok çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle ürettikleri lokumları kendi firmaları ve buna bağlı olan diğer firmalar aracılığıyla hem Afyonkarahisar'da hem de Türkiye genelinde birçok noktada satışını yaptıklarını anlatan Koca, 3 yıl öncesine kadar 40 ülkeye ihracatları olduğunu ancak ABD'deki ve Avrupa'daki krizlerden sonra ihracat sayısının azaldığını kaydetti. Koca, "Şu an 20'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Bunlar Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Kosova, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler. Hedefimiz de inşallah dünyanın yarısına lokum satmak" diye konuştu.