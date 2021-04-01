Avrupa'ya sevk edeceklerdi! Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ve S.Ç. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.