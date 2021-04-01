01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika: Antalya'da hortum! Kıyıya ulaşmadan kayboldu

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Antalya'da hortum! Kıyıya ulaşmadan kayboldu

'ın Titreyengöl caddesi ve arasında denizde hortum çıktı.

Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi.

Bir ara kıyıya kadar yaklaşan hortum daha sonra ortadan kayboldu.

Hortum cep telefonlarıyla görüntülendi.

Antalya'da hortum oluştu ANTALYA'DA HORTUM OLUŞTU

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