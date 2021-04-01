Son dakika: Antalya'da hortum! Kıyıya ulaşmadan kayboldu
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. O anlar cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.
YAŞAM A Haber
Manavgat'ın Titreyengöl caddesi ve Sorgun mahallesi arasında denizde hortum çıktı.
Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi.
Bir ara kıyıya kadar yaklaşan hortum daha sonra ortadan kayboldu.
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Hortum cep telefonlarıyla görüntülendi.