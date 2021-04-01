İzmir'e nisan karı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kar yağışını haber aldıktan sonra 3 yaşındaki oğluyla İzmir'den Sabuncubeli'ne geldiğini belirten Seyfi Taşkıran, gazetecilere "Nisan ayı gelmesine rağmen hava çok soğuk. Çocukları eğlendirmeye, kar havası göstermeye getirdik. Nisan ayında kar görmek çok güzel." dedi.

Mehmet Taşkıran da İzmir'de dün güneşli bir hava olduğunu ifade ederek, "Dün güneşli havada mangal yapmayı planlıyorduk açık havada. Bugün 1 Nisan şakası gibi kar yağdı. Güzel bir duygu, buraya eğlenmeye geldik, çocuklara keyifli vakit geçirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.