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İzmir'e nisan karı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

ve 'da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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İzmir'e nisan karı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

'in ilçesine bağlı Beşyol, Yaka ve Kurudere mahallelerinde bazı yollar kar nedeniyle kapandı.

ekipleri bölgede iş makineleriyle küreme ve tuzlama yaptı.

'nın , ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli Geçidi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Geçidi kullanmak isteyen sürücüleri tünellere yönlendiren karayolları ekipleri, yolda çalışma yaptı.

Turgutlu ilçesinde de yüksek kesimlerdeki Kuşlar, Hacıisalar, , ve mahallelerinde kar yağdı.

"1 NİSAN ŞAKASI GİBİ"

İzmir ve Manisa'da bazı vatandaşlar, kar topu oynamak ve karın keyfini çıkarmak için çocuklarıyla Sabuncubeli mevkisine geldi.

Kar yağışını haber aldıktan sonra 3 yaşındaki oğluyla İzmir'den Sabuncubeli'ne geldiğini belirten , gazetecilere "Nisan ayı gelmesine rağmen hava çok soğuk. Çocukları eğlendirmeye, kar havası göstermeye getirdik. Nisan ayında kar görmek çok güzel." dedi.

da İzmir'de dün güneşli bir hava olduğunu ifade ederek, "Dün güneşli havada mangal yapmayı planlıyorduk açık havada. Bugün şakası gibi kar yağdı. Güzel bir duygu, buraya eğlenmeye geldik, çocuklara keyifli vakit geçirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İzmir'e nisan karı! İZMİR'E NİSAN KARI!

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