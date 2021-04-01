Son dakika: Emine Bulut davasında flaş gelişme! Müebbet cezası onandı





'CİNAYET CANAVARCA VE TASARLAYARAK İŞLENDİ'



Avukat Özbey, müebbet hapis cezasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz kanununda karşılıklarının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yatarı daha fazla ve koşulları daha ağır. Yine şartlı salıverme koşulları da daha ağır. Bu yüzden kamuya mal olmuş tasarlayarak ve canavarca hisle işlendiğini düşündüğümüz bu cinayete ağırlaştırılmış müebbet verilmesini daha uygun görüyoruz. Yargıtay'ın bu yönde emsal kararları var. Suçun işleniş biçimi, maktulün acı çekmesi ve kanın bir anda boşalması durumları, boğazın kesilmesi, ölümcül yerlerinden bıçaklanması hepimizin gördüğü görüntülerdi. Bunların hepsi cinayetin canavarca hisle işlendiğine dair eylemler. Onun dışında failin elinde bıçakla orada olması, maktulle arasında geçen mesajlaşmalar bunlar da sanığın olayı tasarladığını gösteriyor. Bu yüzden biz Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda bu dosyadan ağırlaştırılmış hapis cezası çıkması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.