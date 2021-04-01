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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'de saat 12.30 sıralarında Kırıkkale- kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

(55) yönetimindeki 71 BJ 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti.

Otomobil, karşıdan gelen (43) idaresindeki 71 AAE 595 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönerek parçaları etrafa savrulan iki aracın sürücüleri yaralandı.

Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Karaca'nın Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası oluşan toz bulutu kamerasına yansıdı.

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