Darp edilen kadını kurtarmak için canını hiçe saydı | Dehşet anları kameraya yansıdı



"BİZİM BİN DEDİĞİMİZ ARABAYA BİNECEKSİN"

2 yıldır şoförlük yaptığını belirten Barış Aytar (30), olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Sabah 06.30 sıralarında bağlı bulunduğum Meydan depolama alanına gelirken, bir erkek şahsın bir kızın saçından tutup darp ettiğini gördüm. O an hiçbir şey düşünmeyip, kızı kurtarmak istedim. Darp esnasında, 'Bizim bin dediğimiz araçlara bineceksin' deyip vuruyordu. Aracı durdurup kızı kurtardım ve arkama aldım. Şahıs üzerinde bulunan ekmek bıçağını sallamaya başladı. Kızın kaçtığını düşündüm ama arka taraftaki pikap bir araca binerek kendini kamufle etti. Daha sonra ileriden bir kişi daha gelip o da bıçak sallamaya başladı. İki kişinin arasında kaldım."