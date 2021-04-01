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İstanbul'a komşu Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı | Nisan ayında kar sürprizi

Nisan ayına girilmesine rağmen ’nin zirvesinde yer alan kayak merkezi ’de aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 101 cm’e ulaştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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İstanbul'a komşu Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı | Nisan ayında kar sürprizi

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe, en uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Uzun yıllar, kayak sezonunu yağış azlığı sebebiyle erken kapatan Kartepe'de havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesinde kar kalınlığı 101 cm'e ulaştı.

Öte yandan kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesi ve yollarının açık kalması için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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