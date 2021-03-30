Vahşice katledilen Sezen Ünlü'nün babası kızının hayalini açıkladı

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Uzaklaştırma kararı varken kızının Anıl Yolum tarafından kaçırıldığını belirten baba Ünlü, "Kızım darp raporu aldığında bu adam cezaevine atılsaydı belki benim kızım yaşıyor olacaktı. Kızımla beraber ben de öldüm" dedi.