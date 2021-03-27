5 aylık hamile Sezen Ünlü vahşice öldürülmüştü! Vasiyeti yürek yaktı





Anıl Yolum'un, daha önce de nişanlı olduğu bir kızın çıplak fotoğraflarını çekip, internette yayınladığı gerekçesiyle yargılandığını öne süren Serdar Ünlü, "Kızımla sürekli tartışıyorlardı, mutlulukları yoktu. Kızım, kayınvalidesi, kayınpederi ve kendisini öldüren cani ile birlikte yaşıyordu. En son 'Ben babama gideceğim. Sıkıldım artık' demiş. Bunun üzerine Anıl Yolum, kızımı evden çıkartmamaya başlamış. Daha sonra da dövmüş. Haberim olunca gidip, kızımı aldım. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Ona rağmen böyle bir şey gerçekleşti. Kızımı sürekli tehdit ediyormuş. Tüm bunların yazışmaları ve fotoğrafları bende mevcut" diye konuştu.