Karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen Ünlü'nün gözleri başkasında görecek

GÖZLERİNİ BAĞIŞLADIM

Acılı baba Serdar Ünlü, "Benim kızımın 'Ben ölürsem gözlerimi bağışlayın' diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini, korneasını bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı. Sağlık meslek lisesine gidiyordu. Okuyan bir kızdı. Adamın, kızımın ırzına geçtiğinden haberim yoktu. Kızımı ona vermeyecektim. 'Önemli değil, sen okulunu bitir.

18 yaşından sonra istediğinle evlen' dedim. Evlenecek yaşta değildi. 'Ben bu şekilde gezemem' deyip evlenmek istedi. Zaten sürekli tartışıyorlardı. Kızı evden dışarı salmıyordu. Kızım, 'babama gideceğim' deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk.