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Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü! Düğün salonunu da alevlere teslim etti

’nun ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan büyüyerek, yanında bulunan düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekipleri yanığını kontrol altına almaya çalışıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü! Düğün salonunu da alevlere teslim etti

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir mobilya üretim atölyesinde sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



Kısa sürede büyüyerek, yan tarafında bulunan düğün salonuna da sıçrayan , iki binanın da yanmasına neden oldu.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri ise bölgede geniş çaplı önlem aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



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