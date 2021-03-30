Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: 82 göçmeni ölüme terk etti!

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale ve Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.