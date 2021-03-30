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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: 82 göçmeni ölüme terk etti!

, 2 ayrı lastik bottaki 82 kaçak göçmeni ölüme terk etti. 'nin ilçesi açıklarında karasularına bırakılan göçmenlerin yardımına ise yetişti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: 82 göçmeni ölüme terk etti!

'nin ilçesi açıklarında, tarafından karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 ayrı lastik bottaki 82 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden ekipleri, Ayvacık ilçesi ve açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 82 kaçak göçmeni kurtardı.

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