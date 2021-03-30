30 Mart 2021, Salı
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İstanbul’da çok sayıda eve giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

ve 'de üç ayrı evden hırsızlık yapan üç şüpheli, 'nda kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık zanlıların apartmana giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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İstanbul’da çok sayıda eve giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

ve 'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri tespit eder etmez operasyon başlattı.

'nda bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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