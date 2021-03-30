İstanbul’da çok sayıda eve giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri tespit eder etmez operasyon başlattı.

Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.