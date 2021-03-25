25 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: İzmir'de fidan deposunda yangın

Son dakika haberine göre 'in ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: İzmir'de fidan deposunda yangın

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.

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