Son dakika: İzmir'de fidan deposunda yangın
Son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
YAŞAM DHA
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Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.