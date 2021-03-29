Rusya ve ABD'den kritik yakınlaşma! Dünya havadaki kapışmayı izledi

Ayrıca, Çin'in kendisini Kuzey Kutbu'na komşu bir devlet ilan etmesi, bu alanda büyük bilimsel yatırımlar yapmasıyla bu savaşa nasıl dahil olduğunu araştıran Robson, "Bölge yeni bir Soğuk Savaş alanı mı olacak?" sorusunu soruyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin bölgede talep ettiği toprak yüzeyinin altında 30 trilyon dolarlık petrol olduğunu söyledi.